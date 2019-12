“Complimenti al Consiglio Comunale di Messina, che ha dettato le linee programmatiche alla Messina Social City”. Lo ha scritto stamane su Facebook, l’esperta messinese nel settore delle Politiche Sociali, Angela Rizzo.

La Rizzo, ha aggiunto: “dal Verbale n. 40 del 20.11.2019 (io fino a ieri non avevo visto questo verbale) (foto 1). Quindi appare chiaro che è volontà del Consiglio Comunale (ahimè) procedere ai licenziamenti degli operatori della Messina Social City (foto 2) per acquistare il necessario hanno pensato di attingere dal risparmio che si avrà dalle retribuzioni (foto 3). I consiglieri comunali devono sapere che in tutti gli allegati del verbale n. 40, ben 11, non c’è traccia del numero degli utenti serviti dalla Messina Social City, E’ pure vero che non dovrei scandalizzarmi, in quanto fino ad oggi sono stati fantasmi. Mi corre l’obbligo però di segnalare una particolare attenzione ai bilanci di previsione e pluriennale (occhio ai numeri) inoltre da leggere gli striminziti pareri dei Revisori dei Conti, visto che manca l’attore principale, insomma gli utenti. Questi documenti hanno bisogno approvazione del consiglio comunale o il CDA ha carta bianca?”.