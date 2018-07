Comune di Messina: confronto fra il sindaco Cateno De Luca ed il dg dell’ATM, Daniele De Almagro

Il sindaco Cateno De Luca ha incontrato oggi pomeriggio il direttore generale dell’ATM, Daniele De Almagro, per un confronto che si è focalizzato sugli aspetti gestionali dell’Azienda e sulla revisione del servizio che attualmente viene erogato con autobus e tram.

Ha evidenziato il sindaco De Luca: “dalla disamina gestionale del servizio tranviario è emerso un saldo negativo di circa 3 milioni di euro annui, in considerazione degli oltre 5 milioni di costi e di circa 2 milioni di ricavi, determinati dagli introiti da biglietti e da contributi regionali, circa 1 milione e 200 mila euro. In tali conteggi non sono compresi i contributi ricevuti dallo Stato ed i corrispettivi ricevuti dal Comune, in quanto ritenuti non afferibili specificatamente al servizio tranviario”.

È stata ribadita da parte dell’Amministrazione la contrarietà ad arruolare altro personale per evitare ulteriori costi correnti che potrebbero essere superati anche con un’eventuale sospensione del servizio tranviario con il consequenziale transito di autisti al servizio bus. Al direttore generale De Almagro è stato richiesto di predisporre un apposito piano di ricollocazione del personale senza abbassare il livello qualitativo e quantitativo del trasporto pubblico urbano.