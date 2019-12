“Comunichiamo ai cittadini che il lavoro di Messinaservizi Bene Comune non si ferma in questi giorni natalizi e proseguirà interrottamente per quel che riguarda la raccolta porta a porta nelle zone già raggiunte dal servizio nell’area Nord e Sud della città il 24, 25 e 26 dicembre. Quindi si possono conferire i rifiuti come previsto da calendario”. A dirlo il presidente di Messinaservizi Bene Comune Giuseppe Lombardo.

Lombardo aggiunge: “ricordiamo che martedì si ritirerà il vetro nelle zone 1 e 2 dell’Area Sud e al complesso ‘Peloritano’ a Contesse. Va esposto quindi lunedì sera il mastello/carrellato di colore verde dalle 21 alle 5 del mattino. Mentre martedì nelle zone 1 e 2 dell’Area Nord e nella via Panoramica fino all’Eden park si ritirerà carta e va esposto lunedì sera il mastello/carrellato di colore blu dalle 21 alle 5 del mattino. Mentre per il conferimento dei rifiuti indifferenziati (nei cassonetti da zone ancora non coperte da servizio porta a porta) la vigilia il 24 Dicembre non sarà possibile conferire perché prefestivo, il 25 e 26 Dicembre invece si sempre dalle 17 alle 21”.

Conclude Lombardo: “auguriamo a tutti i messinesi, un sereno Natale ma soprattutto un 2020 più green proseguendo insieme questo nostro cammino per l’avvio di buone pratiche che rispettano l’ambiente, rendendo la città più bella”.