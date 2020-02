LO RIFERISCE IN UNA NOTA, IL DIRETTORE GENERALE PAOLO LA PAGLIA

“Con decreto 112/2020 dell’Assessore Regionale per la Salute Ruggero Razza è stato approvato il nuovo atto aziendale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, il documento di programmazione che redige una mappa aggiornata dei servizi sanitari erogati in tutto il territorio metropolitano”. Lo riferisce in una nota, il direttore, Paolo La Paglia.

La Paglia, continua: “il decreto Assessoriale, che prende atto del parere favorevole espresso anche dalla Giunta Regionale di Governo, certifica la bontà del lavoro fatto dallo Staff della Direzione Generale e dichiara la conformità dell’atto aziendale dell’A.S.P. di Messina alla programmazione sanitaria nazionale e regionale. Sono già da tempo in atto le procedure per redigere la nuova pianta organica aziendale, che dovrà essere deliberata entro il prossimo 31 marzo”.