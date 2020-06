Con la supervisione dell’assessore alla Polizia Municipale Dafne Musolino, sono stati effettuati vari interventi di controllo in Città, nella notte fra sabato 13 giugno ed oggi domenica 14. Ad attuarli, e’ stato il personale della Polizia specialistica di Messina… diretto dal comandante vicario Commissario Giovanni Giardina.

E’ stata fermata sulla via Garibaldi una vettura di grossa cilindrata sulla quale un trasportato spavaldamente si esibiva accomodato sul tetto del mezzo. Per il conducente e trasportato è scattata un salata contravvenzione. Sono stati elevati inoltre 13 verbali da 450 euro per il conferimento di rifiuti nella giornata di sabato, 2 verbali da 600 euro ciascuno per abbandono di rifiuti sul suolo pubblico e 2 verbali da 59 euro ciascuno per abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni dal finestrino dell’auto.