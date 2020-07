“Condannata a 3 anni…, la ex giudice della sezione vendite immobiliari del Tribunale di Catania Maria Fascetto Sivillo” [Video]

HA SCRITTO QUESTO IERI SU FACEBOOK IL CANTANTE CATANESE ALESSIO OSSINO, .. PER RICORDARE LE SUE TRAVERSIE GIUDIZIARIE

“Condannata a 3 anni…, la ex giudice della sezione vendite immobiliari del Tribunale di Catania Maria Fascetto Sivillo”. Ha scritto questo ieri su Facebook il cantante catanese Alessio Ossino… per ricordare le sue traversie giudiziarie.

Ossino ha proseguito: “vorrei sottolineare, che io credo nella giustizia e proprio per questo mi sono rivolto attraverso i miei legali alla Procura della Repubblica di Messina per avere per averla”.

“Infatti fu proprio la ex giudice Maria Fascetto Sivillo quando si trovava alla sezione vendite immobiliari del Tribunale di Catania, ad effettuare la vendita all’asta del mio appartamento di famiglia per un piccolo debito di meno di € 30.000,00 che fu fatto lievitare da alcune perizie sino al costo di € 840.000,00. La cosa più incredibile fu che l’appartamento fù venduto per circa € 400.000,00 proprio al commercialista della Fascetto Sivillo”.

“Mi auguro pertanto, che la giustizia faccia il suo corso in maniera completa. Io credo nella giustizia giusta e mi auguro che il procuratore capo di Messina dottor Maurizio De Lucia, faccia piena luce anche sulla vicenda di questa incredibile vendita dell’appartamento della mia famiglia”.