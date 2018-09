Consorzio autostrade siciliane: sulla tangenziale di Messina, sono in corso dei lavori

Dalla struttura che si occupa della Comunicazione in seno al Consorzio per le autostrade siciliane, è stato diffuso un comunicato dal quale si apprende che: “sono in corso d’opera i lavori di manutenzione del pendio all’imbocco della Galleria Calamo (tangenziale di Messina, direzione Palermo, zona Tarantonio) per la sostituzione della rete paramassi, per la eliminazione del materiale roccioso raccolto a caduta, per il taglio degli alberi e, quindi, per la sistemazione dello stesso pendio”.

“Gli interventi si concluderanno entro la prima decade di novembre 2018. La manutenzione sarà eseguita – senza interrompere la circolazione – sia in orario diurno che, se necessario, in ore notturne”.