Continua con successo di risultati l’impegno nella solidarietà attiva e concreta dell’avv. Silvana Paratore già donor dell’Esercito italiano nelle missioni Joint Enterprise e Onu Unifil Libano e, tra gli altri, dell’Ospedale d’ophtalmologia mobile Soleil D’Afrique. Realizzata con il contributo della Domus Line Italia S.r.l. la donazione di n. 11 sistemi di riposo devoluti all’Associazione di promozione sociale SOLIDARITY IN ACTION” .

Quest’ultimo Ente di promozione sociale è stato costituito nel novembre del 2018 con lo scopo, tra gli altri, di promuovere finalità civiche e di solidarietà e l’integrazione sociale tra le fasce più deboli della popolazione ed ha carattere volontario senza scopo di lucro. Come precisato dall’Amministratore Unico della Domus Line Italia Giovanna Russello, l’Azienda giovane e dinamica è impegnata da anni in un Progetto Salute avente come scopo primario la divulgazione di informazioni per la tutela della salute ed il miglioramento della qualità della vita. La società che a giorni celebra 25 anni di attività si connota per le innovative cure di magnetoterapia, di corretta postura e di contrasto all’inquinamento elettromagnetico, fenomeno di peculiare gravità le cui conseguenze e rischi delle radiazioni vanno attenzionati con una efficace attività di prevenzione e conoscenza così come sottolineato dal consulente Domus Line Messina, Nazareno Romeo.

I sistemi di riposo donati constano in lastre in poliuretano, altamente tecnologico, antidecubito, antibatterico, anallergico: “un vero e proprio plantare della colonna vertebrale. Soddisfatta l’avv. Silvana Paratore che ha espresso, dopo aver visitato la sede della società ad Acireale, un plauso per la sig.ra Russello capace di coniugare professionalità, passione e forte sensibilità per le esigenze dei meno fortunati”.