“Continua la distribuzione delle mascherine che abbiamo fatto realizzare nelle scorse settimane. Delle 1200 iniziali ne sono state consegnate già circa 500, quindi ne restano tante ancora a disposizione”. Lo hanno scritto oggi, sulla loro pagina Facebook i responsabili dei -Grilli dello Stretto-.

Hanno proseguito, i componenti del sodalizio grillino: “la richiesta avverrà sempre attraverso messaggio a questa pagina, Grilli Dello Stretto Messina. Come fatto fino ad oggi, cercheremo di dare priorità alle istanze provenienti dalle categorie più a rischio. Le mascherine sono realizzate in doppio strato TNT (materiale scelto appositamente per frenare il dilagante abbandono dei dispositivi usa e getta per le strade cittadine), quindi lavabili e riutilizzabili”.

“Un piccolo gesto solidale con cui vogliamo manifestare vicinanza ai nostri concittadini, ribadendo al contempo l’importanza di munirsi di dispositivi di protezione individuale, perché Messina deve ripartire in sicurezza”.