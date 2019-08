“Continua l’azione di contrasto alla vendita di alimenti”, questo è l’annuncio di Cateno De Luca sindaco di Messina.

Ecco come prosegue, sulla sua pagina Facebook, De Luca: “poco fa abbiamo bonificato e sanificato piazza Ungheria/ via Manzoni. Azione congiunta della polizia municipale sezione annona con la guardia di finanza. Sequestro pesce ed attrezzature trattandosi di commercio senza licenza con occupazione di suolo pubblico non autorizzato”.

“Gran parte degli ambulanti già oggetto di precedenti sequestri hanno avviato le procedure per mettersi in regolare ed ottenere la concessione del suolo pubblico nel rispetto delle norme del codice della strada”.