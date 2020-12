Continua senza sosta l’attività contro l’ambulantato irregolare da parte della polizia specialistica di Messina…, diretta dal comandante vicario commissario Giovanni Giardina e collaborato attivamente dai coordinatori della polizia amministrativa e ambientale Ispettori Capo Cifala’ Giuseppe e Visalli Giacomo

Continua senza sosta l’attività contro l’ambulantato irregolare da parte della polizia specialistica diretta dal comandante vicario commissario Giovanni Giardina e collaborato attivamente dai coordinatori della polizia amministrativa e ambientale Ispettori Capo Cifala’ Giuseppe e Visalli Giacomo.

Dopo la disponibilità e i tempi dati dall’amministrazione per dare l’opportunità a chi lo avesse voluto di regolarizzare la propria posizione sia sotto l’aspetto del rilascio della licenza per la vendita, sia per il rilascio della concessione di suolo pubblico, adesso per gli abusivi che hanno rifiutato di mettersi in regola e continuano a vivere nell’’illegalità si prevedono tempi duri. Infatti è iniziata da qualche tempo una vera e propria attività di indagine che sta interessando gran parte del territorio cittadino, fatta di verifiche documentali appostamenti riscontri con gli uffici pubblici interessati, indagini che ha messo in risalto che molti venditori ancorché abusivi, si erano appropriati di porzioni di territorio pubblico facendolo diventare il proprio negozio a discapito di attività commerciali regolari e ambulanti autorizzati verso i quali esercitavano (vista l’assenza di spese e fatturazioni) una concorrenza sleale.

Non a caso si è accertato che in alcune zone la presenza di un ambulante abusivo che ovviamente vendeva ad un prezzo inferiore visti i costi di gestione nulli, aveva messo in crisi più rivendite regolari di frutta e verdura rischiando di farle chiudere. Se a questo si aggiunge poi che alcuni di questi venditori sembrerebbe siano pure percettori del reddito di cittadinanza (già riscontrato in più casi dagli uomini del commissario Giardina) appare chiaro l’impossibilità da parte dei venditori regolari di poter essere concorrenziali con gli abusi. Ecco perché il comandante Vicario Giardina ha ritenuto quasi un dovere innalzare il livello di attenzione verso detto fenomeno, attività che sta portando a riscontri eclatanti e che hanno portato al sequestro di migliaia di chilogrammi di frutta (tutta data in beneficenza agli enti assistenziali cittadini) e al sequestro giudiziario dei veicoli e delle attrezzature utilizzate per l’illecita occupazione con sanzioni amministrative e denunce all’autorità giudiziaria degli irregolari per occupazione abusiva di suolo pubblico. Questi venditori adesso oltre alla multa amministrativa dovranno affrontare un processo penale per il reato accertato. Il commissario Giardina ha tenuto a precisare che l’attività proseguirà in modo incisivo anche nei giorni a seguire ribadendo la disponibilità delle proprie sezioni di polizia specialistica a fornire ogni supporto a tutti quelli che manifesteranno la volontà di regolarizzare la propria posizione.

Si segnala che dopo il sequestro giudiziario di due autocarri la scorsa settimana anche oggi un altro venditore abusivo è stato oggetto di controllo a seguito del quale si è proceduto al sequestro amministrativo di un ingente quantitativo di frutta e al sequestro giudiziario dell’autocarro che parcato su area pubblica da tempo era utilizzato esclusivamente come struttura di vendita e per perpetrare l’occupazione abusiva del suolo pubblico.