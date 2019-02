Continuano a Messina, le aggressioni ai danni di medici

Continuano a le aggressioni ai medici che operano bella continuità assistenziale (ex Guardia Medica). L’ultima si è verificata la notte del 14 febbraio, presso la sede del Mandalari, “stesso stabile dove insiste la postazione del Pte ed è allocata l’ambulanza del SUES-118“, scrive il direttore sanitario Domenico Sindoni.

“Il medico in servizio della continuità assitenziale e stato aggredito da un utente, il quale ha sfasciato l’arredamento presente nella sede, mettendo a repentaglio la sua incolumità”.

“II peggio e stato evitato grazie alla contestuale presenza degli operatori del SUES-118, che condividendo gli stessi locali, ed al momento non impegnati in altro servizio di soccorso, sono intervenuti neutralizzando l’aggressore“.

“L’Azienda Sanitaria Provinciale, oltre alla realizzazione dei lavori già previsti per la messa in sicurezza dei Presidi, sta valutando ulteriori iniziative che possano garantire al meglio la sicurezza sui luoghi di lavoro – continua il Domenico Sindoni – Il Commissario Straordinario Paolo La Paglia ed il Presidente dell’Ordine Provinciale dei Medici di Messina, Giacomo Caudo, in mattinata hanno avuto modo di sentire la collega, sincerandosi delle sue condizioni di salute, esprimendo la solidarietà per l’accaduto”.

“L’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, unitamente all’Ordine dei Medici, manifestano la loro vicinanza alla collega vittima di aggressione e comunicano che saranno presenti in tutte le sedi presso le quali sarà necessario rappresentare la tutela del lavoratore”, conclude il direttore sanitario.