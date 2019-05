Continuano anche oggi le esercitazioni di Protezione Civile, nell’ambito della “Messina Risk Sis.Ma. 2019”

Proseguono oggi, giovedì 16, le esercitazioni di Protezione Civile della X edizione della settimana della sicurezza “Messina Risk Sis.Ma. 2019”, che si concluderanno sabato 18.

Ecco, il programma degli interventi previsti nella giornata odierna:

 10.15 Scuole: Ist. Compr. “BOER – VERONA TRENTO” (°)

Plesso “Verona Trento” – Via XXIV Maggio

o Prove di evacuazione interna ed esterna

o Trasferimento presso Area di Emergenza “Attesa”

o Censimento, studenti, professori, personale ata

o Censimento danni – Verifiche di agibilità

10.30 Multisala Cinema APOLLO – Fasola

In collaborazione con la Scuola Media “G. Mazzini”

o Proiezione Film “Wonder”

o Proiezione di Video ”Experience Sismic”

o Video “30 secondi – Per non dimenticare”

o Simulazioni

 10.30 Scuole: Istituto Tecnico Commerciale “Ainis”

Liceo Scientifico “Archimede”

o Prove di evacuazione interna ed esterna degli studenti, professori, ata

o Trasferimento studenti, docenti presso Area di Emergenza “Attesa”

o Censimento studenti, professori, personale ata

o Procedure interne di soccorso feriti

o Verifica agibilità dell’edificio

 11.00 Scuole: Ist. Compr. “BOER – VERONA TRENTO” (°)

Plesso “Boer” – Via Palermo

o Prove di evacuazione interna ed esterna

o Trasferimento presso Area di Emergenza “Attesa”

o Censimento, studenti, professori, personale ata

o Censimento danni – Verifiche di agibilità

(Assistenza Associazione di Volontariato PC : ARP – GCV)

 11.00 Base Marina Militare – MARISUPLOG (Zona Falcata S. Raineri)

o Momento formativo presso Sala Riunione Base Marina Militare rivolto al

personale della Base MM e dell’Arsenale

Saluto Comandante Base Marina Militare CV Giuseppe Catapano

Interventi programmati

o Prove di evacuazione per rischio sismico e maremoto per gli uffici, palazzine

ufficiali ed alloggi della base della MM secondo pianificazione di emergenza con

percorsi di evacuazione orizzontali e/o verticali; quest’ultimi individuati per

raggiungere le terrazze poste ad una quota di più di 10 metri sul livello del mare

o Procedure di sicurezza ed allertamento per evento onda anomala per le unità

navali

o Procedure interne di soccorso feriti

o Procedure di intervento per spegnimento incendi a causa di esplosioni

o Verifica danni alle strutture degli edifici

 11.00 Arsenale Marina Militare (Agenzia Industrie Difesa – Zona S.Raineri)

o Prove di evacuazione palazzina uffici Arsenale

o Procedure di sicurezza per evento onda anomala

o Verifica danni alle strutture degli edifici, al bacino e alle attrezzature

 12.00 Università degli Studi di Messina – Dipartimenti del Polo di Papardo

Dipartimenti Ingegneria – Scienze MIFT

Momento Formativo

“Dalla conoscenza del rischio sismico alla prevenzione”

(Questo momento formativo verrà organizzato in data successiva)

o Prof.ssa Antonella Cinzia Marra,

Coordinatrice Corso AGRINA Analisi e Gestione dei Rischi Naturali ed Antropici

 14.00 AOU Policlinico Universitario “G. Martino”

Unità Operativa di Chirurgia Vascolare e Chirurgia Toracica

Padiglione “H” – Piano “5”

Simulazione evacuazione padiglione per evento critico (incendio – crollo)

o Gestione Allarme

o Verifica di agibilità dell’ U.O. coinvolta con squadre del settore tecnico

o Procedure di attivazione del Piano di Evacuazione

o Assegnazione ruoli di coordinamento; Squadre evacuazione pazienti

o Esecuzione triage (se evacuazione urgente/differibile)

o Individuazione Aree Protette di Attesa e Punti di Raccolta dove evacuare

temporaneamente i pazienti

o Assistenza sanitaria durante l’evacuazione

o Individuazione posti letto per definitivo trasferimento dei pazienti

 15.15 Comune – Sede 5° Circoscrizione (Villa Lina)

o Prova di evacuazione dell’edificio da parte dei consiglieri e personale

o Verifica agibilità dell’edificio

o Attivazione U.C.L. 5

 18.00 Parco Horcynus Orca – Capo Peloro – Torre Faro

“Rischio Sismico e Tsunami : Dalla conoscenza dei rischi alla prevenzione”.

Questa attività di informazione e formazione sui temi del rischio maremoto e

modalità di comportamento si terrà presso il Parco Horcynus Orca di Capo Peloro, ed è rivolta

a tutti i cittadini ed ai Volontari, ed è realizzata in collaborazione con ECOSFERA DIVING,

con l’Associazione di Volontariato “Castel Gonzaga” ed altre Associazioni e Comunità.

Saluti:

o Ass. Massimiliano Minutoli, Assessore Protezione Civile del Comune di Messina

o Dott.ssa Natalia Ruggeri, Prefettura di Messina – Ufficio Protezione Civile

o Matteo Mangraviti, Presidente VI Circoscrizione

o Domenico Majolino, Responsabile ECOSFERA DIVING

Coordinatore:

o Ing. Antonio Rizzo, Esperto di Protezione Civile del Comune di Messina

“Esercitazione di Protezione Civile Messina Risk Sis.Ma. 2019”

Interventi programmati:

o Prof.ssa Barbara Orecchio, Università degli Studi di Messina – Dipartimento Scienze

“Dalla conoscenza del rischio maremoto alla prevenzione”

o Geol. Biagio Privitera, Servizio Protezione Civile Città Metropolitana

“Progetto Si.A.M.” per la istituzione del Sistema di Allertamento

Nazionale per i Maremoti generati da sisma a cura della

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento Protezione Civile – Roma

o Arch. Graziarosa Cammaroto, Dipartimento Regionale Protezione Civile – Servizio Messina

“Rischio Maremoto e Allertamento di Protezione Civile”

o Pres. Francesco Cuzzupoli, Associazione Castel Gonzaga

“Modello di gemellaggio tra le famiglie per la gestione

del rischio maremoto nell’area di Ganzirri e Torre Faro

Attività Formativa in collaborazione con:

o Parrocchia S.Nicola di Bari di Ganzirri,

o Parrocchia S. Maria della Lettera di Torre Faro,

o VI Circoscrizione “Peloro”,

o Ecosfera Diving,

o Parco Horcynus Orca,

o Pro Loco Torre Faro,

o Polizia Municipale Distaccamento Ganzirri,

o Dipartimento Regionale Protezione Civile – Servizio di Messina

o Castel Gonzaga

o Guardia Costiera Volontaria

o Nettuno Rescue

o Lions Alert Team Messina (Zona 7 – 3 Circoscrizione)

(Lions Messina Peloro, Host, Ionio, Tyrrhenium, Colapesce)

o Legambiente dei Peloritani.