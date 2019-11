Continuano i controlli, dei vigili Urbani di Messina

La notte di giovedì, con inizio turno alle ore 22.00 e fine alle ore 04.00, la Polizia Municipale, Servizio Operativo Territoriale, Servizio di Radiomobile, Sezione annonaria e tutela, Comandanti dai rispettivi responsabili Capitano La Rosa, Maggiore Crisafulli e Commissario La Mazza e Comandante Vicario Giardina, coordinati sempre dall’Amministrazione comunale con la partecipazione diretta del Sindaco e dell’Assessore Musolino, ha eseguito una serie di controlli sul territorio comunale.

Sul fronte della viabilità e della sicurezza stradale, la Sezione Radiomobile con il suo responsabile La Mazza ha svolto servizio di:

autovelox sul viale Boccetta, controllando n. 120 veicoli leggeri e pesanti in transito durante l’attività, elevando n. 47 verbali per eccesso di velocità.

Sono stati eseguiti anche i controlli di polizia stradale con etilometro: ben 60 i veicoli controllati e 23 i conducenti sottoposti a controllo del tasso alcolemico, con sospensione della patente per superamento del Tasso alcolemico. Sul fronte viario, si segna il ritiro di 2 patenti per sorpasso tra TIR sul viale boccetta, una macchina sequestrata per mancanza di copertura assicurativa, un sequesto per guida con patente già sospesa con decreto prefettizio ed ulteriori verbali per mancate ripetute revisioni, semafori rossi e veicoli con equipaggiamenti non in regola, irregolarità rilevata nei fogli di registrazione del cronotachigrafo. In totale sono stati decurtati n. 89 punti di patente, con sanzioni elevate per € 12.876.00.

La Sezione annonaria ha eseguito numerosi controlli nel corso della notte, verificando la regolarità dei locali, il rispetto delle disposizioni in materia igienico sanitario e il rispetto delle licenze di occupazioni di suolo pubblico. In un locale del centro cittadino, meta di molti giovani, sono state riscontrate alcune violazioni che saranno oggetto di ulteriori accertamenti. È stata contestata la violazione dell’Ordinanza sindacale per le emissioni sonore e mancato sbicchieramento. Inoltre sono state rilevate ulteriori violazioni per mancata esibizione dei cartelli antifumo e dei valori alcolemico, mancata esposizione di estintore e di etilometro. 4 i verbali elevati per occupazione abusiva di suolo pubblico, di cui 2 sul Corso Cavour, una in via Solferino ed una in Piazza Catalani. Si è proceduto inoltre al sequestro di un mezzo che era già stato sottoposto a sequestro e che è stato rinvenuto marciante nonostante il provvedimento di fermo. Inoltre è stato sanzionato un locale che somministrava bevande alcoliche in violazione dell’orario consentito, elevando un verbale di € 6.666,00.

Nel corso delle attività si è altresì proceduto al sequestro di 5 kg di castagne poste in vendita abusivamente. Il totale delle sanzioni elevate dalla Polizia Annonaria ammonta ad € 15.328,00. Nel corso dei controlli, è stato anche sequestrato un impianto di diffusione di emissioni sonore montato su un veicolo (c.d. fracassone) che circolava disturbando la cittadinanza. Di grande rilevanza inoltre l’attività posta in essere dalla sezione di polizia giudiziaria della P.M. con l’ispettore a Parialó che, nell’ambito del servizio di contrasto ai fenomeni di degrado urbano, ha proceduto al fermo di persone coinvolte in attività illecite, una delle quali trovata anche in possesso di banconote false. Per queste ultime attività la Sezione di PG ha continuato il proprio servizio fino alla mattinata, per eseguire le attività di identificazione, denuncia e trasmissione atti alla Procura della Repubblica.