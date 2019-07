Continuano i controlli della Polizia Municipale, nei riguardi dei venditori abusivi, portati avanti stamane. A finire nell’obiettivo degli agenti della Squadra Annona dei vigili Urbani sono stati gli ambulanti presenti sulla strada statale 114 a Messina per vendere pesce. Nel caso in questione, ritualmente si procede con il sequestro del prodotto ittico dal momento che non vi è alcuna tracciatura sulla sua provenienza e di fatto non c’è l’idoneità al consumo umano.

Foto, tratta da: “www.messinaindiretta.it”.