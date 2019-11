Continuano i controlli di viabilità e sicurezza stradale della Sezione Radiomobile capeggiata dal maggiore Crisafulli, con l’ausilio del collega, il commissario La Mazza, sotto lo stretto coordinamento dell’assessore Musolino che anche ieri notte ha partecipato al servizio di controllo stradale, messo in atto a Messina.

Due le attività svolte ieri: il controllo di Autovelox sul viale Europa, e il controllo di viabilità e alcol test sul corso Cavour. L’Autovelox, coordinato dal responsabile commissario Adige, posizionato sulla via della Marineria Russa (ex Viale Europa) ha consentito di sanzionare n. 33 veicoli per eccesso di velocità.

Due veicoli sono stati sanzionati mentre percorrevano in discesa l’asse del viale Europa a 106 e a 102 Km/h. Contemporaneamente la sezione radiomobile ha eseguito una serie di controlli sul Corso Cavour.

Sono stati controllati n. 37 veicoli elevando sanzioni per varie violazioni al Codice della Strada: passaggio con semaforo rosso, omesso uso di cinture di sicurezza, omesse revisioni e patenti scadute. In totale sono stati sottoposti a controllo alcoltest n. 39 conducenti. L’attività di controllo svolta nella notte ha portato ad elevare sanzioni per un totale di € 7.176,00 con applicazione di una detrazione di n. 37 punti totali della patente. Ben 4 patenti sono state ritirate per eccesso di velocità e superamento del tasso alcolemico alla guida, con successiva informativa all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza.

