“Continuano imperterriti i tentativi da parte dei Magistrati di Salerno nel voler proteggere il Sistema Criminale denunciato all’interno del Tribunale Civile e Penale”, lo afferma Francesco Carbone presidente dell’Associazione di Promozione Sociale Governo del Popolo, di Villafrati.

Carbone, continua come segue: “in questo caso il PM Cardea dopo tre anni di insabbiamento di una denuncia contro due Assistenti Sociali per aver falsificato relazioni (Falso Ideologico), trasforma la denuncia da mod 45 a 21 subito dopo la presentazione delle ulteriori denunce dell’Associazione Governo del Popolo APS contro più di 40 tra magistrati e giudici del Tribunale di Salerno e senza fare alcuna indagine e alcun accertamento ne richiede l’archiviazione subito prima di essere trasferito alla Procura di Potenza”.

“Vi chiedo di leggere attentamente l’opposizione a richiesta di archiviazione con contestuale denuncia querela inviata anche a tutti gli organi competenti che in base al CODICE ROSSO hanno tre giorni di tempo per attivarsi”.

Si attiveranno o si renderanno complici del “CORPORATIVISMO” andando contro legge e contro i principi della Carta Costituzionale?

“Di seguito vi posto tutti i link inerenti le denunce dell’ Associazione Governo del Popolo APS contro un maltrattatore perverso amico dell’ex Procuratore Capo della Procura di Salerno Corrado Lembo, assistenti sociali, più di 40 magistrati e giudici compreso il Procuratore Generale Primicerio, tutto in danno della minore affidata illecitamente al maltrattatore in via esclusiva e in danno alla madre -denunciante scomoda-“.

Articolo su zonedombratv.it

Ecco la lista dei magistrati e giudici denunciati fino a Giugno 2019 ma la lista si allunga…

Denuncia presentata presso la questura di Frosinone contro Gup Perrotta e altri…

Udienza del 6 giugno 2019 celebrata dal GUP PERROTTA dove sono stati commessi i reati di Falso Ideologico, omessa denuncia aggravata da parte di pubblico ufficiale, frode processuale e concorso in associazione a delinquere di tipo mafioso.

“Da confrontare l’audio dell’udienza con il falso verbale dove è stata finanche modificata la pag 4 successivamente all’udienza pur avendo chiesto al PM di Napoli Sergio Amato e altre autorità compresa la DNA e Procura Generale di Roma il sequestro dei verbali prima che fossero stravolti come di fatto è avvenuto”.

Ecco il verbale:

L’audio dell’incontro avvenuto nell’ufficio del Pm Sergio Amato alla Procura di Napoli

“L’audio dell’incontro avvenuto nell’ufficio del PM Alberto Galanti magistrato di turno della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Roma dove confessa che tra magistrati si proteggono per CORPORATIVISMO”.

“Lettera inviata al Ministro Bonafede in merito all’abuso da mod45 e richiesta accesso agli atti presentata al Procuratore Generale di Napoli”.

“Per chi non conosce il mod 45 utilizzato in tutte le procure da corrotti o mafiosi magistrati per sabotare denunce dei cittadini onesti contro singoli criminali o i interi sistemi criminali vi invito a guardare questo video dove viene spiegato in modo semplice cosi che sia comprensibile a tutti”.

