GLI UOMINI DEI VIGILI DEL FUOCO, I CARABINIERI DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO ED I VOLONTARI STANNO INTENSIFICANDO LE RICERCHE IN LOCALITA' MARCHESANA DOVE L'UOMO RISIEDEVA CON LA SUA FAMIGLIA

Non conosce sosta, l’attività di ricerca messa in campo dai vigili del Fuoco, dai volontari e dai carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto, per tentare di ritrovare il 78enne Antonio Russo scomparso da venerdì notte.

L’azione portata avanti dal personale citato, è concentrata nella zona di Marchesana una località afferente al Comune di Terme Vigliatore, dove l’uomo viveva con la sua famiglia. Più in particolare, vengono perlustrate le aree del torrente Patrì e quelle più attigue a Portosalvo.