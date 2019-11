Contrasto dell’ARMA, al CAPORALATO: +260% tra il 2017 ed il 2019

MAGGIORI DETTAGLI, SARANNO FORNITI NEL CORSO DI UNA CONFERENZA STAMPA CHE SI TERRA' IL 20 NOVEMBRE ALLE ORE 10.30 PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI SALVO D'ACQUISTO SITA IN VIA TOR DI QUINTO, 151 A ROMA

Il contrasto dell’ARMA al CAPORALATO: +260% tra il 2017 e il 2019, rispetto agli anni precedenti, con 756 persone deferite all’Autorità Giudiziaria nell’ultimo biennio (di cui ben 164 in stato d’arresto). Oltre 28.000 aziende controllate e 5.000 denunce in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, recuperate per evasioni contributive somme pari a 30 milioni di euro: sono solo alcuni dei principali risultati delle attività dispiegate, in ambito nazionale, dalle task-force dei Carabinieri delle Unità Specializzate e delle Stazioni territoriali.

Dettagli sulle operazioni e sulle modalità d’intervento saranno forniti nel corso della conferenza stampa, indetta dal Comando Divisione Carabinieri Unità Specializzate, presso la caserma “Salvo D’Acquisto”, in viale di Tor di Quinto 151 – Roma, alle ore 10.30 del 20 novembre 2019.