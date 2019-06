Controversia Gicap: dal Ministero del Lavoro, è partita l’autorizzazione alla cassa integrazione

Nell’ambito della controversia vertente sul futuro del Gruppo Gicap, comprendente diversi supermercati tra Sicilia e Calabria in possesso di marchi conosciuti, come ad esempio… “Qui Conviene”, ieri si è registrata una importante novità per il futuro lavorativo degli oltre 600 dipendenti dell’Azienda.

Venerdì 31 maggio scorso infatti, dal Ministero del Lavoro è partita l’autorizzazione per la cassa integrazione a beneficio dei lavoratori della Società. La misura di sostegno, inizierà da oggi e durerà un anno, per essere materialmente devoluta dopo l’espletamento dei necessari passaggi burocratici. Restano da discutere, le situazioni riguardanti il pagamento dei trattamenti di fine rapporto degli operatori ed il possibile riassorbimento di parte di essi nella nuova compagine sociale pugliese che dovrebbe subentrare all’Impresa di Larderia.