Coronavirus: al Policlinico Universitario di Messina vi è stato un altro decesso

Una donna di 89 anni anni, con patologie pregresse, è deceduta presso il Policlinico “G. Martino” di Messina per insufficienza cardiorespiratoria.

La paziente era risultata positiva al Covid-19. L’Azienda ha provveduto ad avvertire i familiari ed esprime loro la propria vicinanza. Il coordinamento per l’emergenza coronavirus nell’area metropolitana, inoltre, informa che non si sono verificati altri decessi e guarigioni in città e provincia. Dall’inizio dell’emergenza sono pertanto complessivamente 24 i decessi di persone affette da coronavirus in città e provincia e 14 le guarigioni. Si precisa che i dati forniti sono stati registrati alle ore 11 di oggi.