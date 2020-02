Coronavirus, dal Policlinico Universitario di Messina sottolineano: informazioni all’utenza su procedure da seguire

SONO QUESTE LE INDICAZIONI PER CHI DEVE ENTRARE IN OSPEDALE

Se devi entrare in ospedale (al Policlinico Universitario di Messina) per sintomi legati al coronavirus, rispetta queste istruzioni:

A) Se sei un adulto segui la linea arancione → tracciata sull’asfalto, al termine del breve percorso troverai ulteriori istruzioni e verrai accolto da nostro personale.

B) Se stai accompagnando un bambino per controlli legati al coronavirus, invece, segui la linea azzurra → tracciata sull’asfalto. Anche in questo caso al termine del breve percorso troverai ulteriori istruzioni e verrai accolto da nostro personale.

C) Se sei una donna in stato di gravidanza e stai entrando per controlli legati al coronavirus, segui la linea arancione → tracciata sull’asfalto e NON RECARTI AL PRONTO SOCCORSO OSTETRICO .

D) In ogni caso, prima di entrare, ricorda che se sospetti di avere contratto il coronavirus, è consigliabile prima di tutto chiamare il numero verde telefonico 1500 , per avere indicazioni precise.