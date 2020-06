Coronavirus, Dpi nella Regione Siciliana: in distribuzione 5 mln di guanti per i sanitari

Un carico con 5 milioni di guanti monouso in lattice è giunto la notte scorsa a Palermo. Si tratta di un approvvigionamento autonomo della Regione destinato al personale impegnato negli ospedali e nelle strutture sanitarie della Sicilia.

I dispositivi, particolarmente ricercati in tutto il mondo proprio a causa della pandemia, sono già in distribuzione da parte degli uomini della Protezione civile regionale. Domani, invece, è previsto l’arrivo di un altro carico contenente quattro milioni di guanti in nitrile. Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, la Regione Siciliana attraverso la propria Protezione civile, ha distribuito complessivamente oltre 30 milioni di pezzi, tra dispositivi di protezione individuale, macchinari e altri materiali.