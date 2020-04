Coronavirus: è deceduta una donna di 92 anni (già affetta da altre patologie), presso l’ospedale “C. Zodda” di Barcellona

Il coordinamento per l’emergenza coronavirus nell’area metropolitana di Messina informa che presso l’ospedale “C. Zodda” di Barcellona, dove si trovava ricoverata, è deceduta una donna di 92 anni, già affetta da altre patologie e risultata positiva al Covid-19. L’Azienda ha provveduto ad avvertire i familiari ed esprime loro la propria vicinanza. Dall’inizio dell’emergenza sono pertanto 43 in totale i decessi di persone affette da coronavirus in città e provincia.

Al contempo, si sono registrate 5 nuove guarigioni di pazienti che erano risultati affetti da Covid-19, 2 dei quali sono stati dimessi: al Policlinico “G. Martino” di Messina è guarita 1 donna di 100 anni; all’ospedale “Papardo” di Messina 1 uomo di 61 anni e 2 donne di 86 e 77 anni; all’ospedale “C. Zodda” di Barcellona 1 uomo di 32 anni. In città e provincia le guarigioni complessive dal Covid-19 sono ora 64.