Coronavirus, il bollettino del 5 settembre 2020: salgono i contagi in Sicilia, 114 i nuovi casi

Salgono i nuovi positivi in Sicilia: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 114 casi, 36 in più rispetto alla giornata di ieri. Lo si legge nel bollettino del ministero della Salute. Sono 10 i migranti positivi, ospitati nella nave “Allegra” a Palermo.

Sono in tutto 88 le persone ricoverate in ospedale, mentre 12 sono in terapia intensiva (+1): raggiunta dunque quota 100 per quanto riguarda i malati ospedalizzati. Sono invece in tutto 1243 in isolamento domiciliare. In totale, dall’inizio della pandemia sono 4.679 i casi registrati in Sicilia. Salgono, per fortuna, anche i guariti: +54 e adesso sono, in totale, 3047. Un decesso, in realtà avvenuto ieri, nel Ragusano, che fa salire le vittime a 289.

L’aumento maggiore nella provincia di Palermo con 45 nuovi positivi, poi 37 a Trapani, 14 a Catania, 11 a Messina, 3 a Enna e due ciascuno per Caltanissetta e Ragusa. Nessun nuovo contagio ad Agrigento e Siracusa. Stabilito anche il nuovo record di tamponi: ben 5273.