Coronavirus: il Bollettino della Regione Calabria, con i dati riscontrati fino ad oggi 17 aprile 2020

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 20.131 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 991 (+16 rispetto a ieri), quelle negative sono 19.140.

❗️(**) Dalla verifica in corso è risultato che i positivi “di controllo” ieri sono stati comunicati come “primi positivi” a #ReggioCalabria, pertanto in data odierna si rettifica il dato.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

🔺Catanzaro: 60 in reparto; 1 in rianimazione; 86 in isolamento domiciliare; 31 guariti; 26 deceduti

🔺Cosenza: 43 in reparto; 3 in rianimazione; 274 in isolamento domiciliare; 24 guariti; 21 deceduti

🔺Reggio Calabria: 32 in reparto; 3 in rianimazione; 162 in isolamento domiciliare; 28 guariti; 15 deceduti

🔺Vibo Valentia: 5 in reparto; 52 in isolamento domiciliare; 8 guariti; 5 deceduti

🔺Crotone: 14 in reparto; 84 in isolamento domiciliare; 8 guariti; 6 deceduti

Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi. Dei 46 positivi rilevati in data 16 aprile 36 appartengono al focolaio di Torano e si aggiungono ai 22 notificati il giorno 14 aprile.

I dati che riguardano il focolaio di Torano potranno subire modifiche essendo in corso screening e verifiche effettuati in tre laboratori diversi.

Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso.

I soggetti in quarantena volontaria sono 7211, così distribuiti:

– Cosenza: 1496

– Crotone: 1497

– Catanzaro: 1701

– Vibo Valentia: 470

– Reggio Calabria: 2047

Le persone giunte in Calabria che ad oggi si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 15145.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.