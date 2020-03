Coronavirus, Mancuso (FI – ARS): “Si chiudano per 15 giorni anche i Call Center”

“I Call Center della Telecom di Caltanissetta, Almaviva di Palermo e Catania e altri che quotidianamente mettono insieme centinaia di persone, gestiscono quasi sempre solo linee business e comunque fanno assistenza commerciale e non tecnica. Pertanto, se la maggior parte delle aziende sono chiuse e comunque pare che lo stesso personale tecnico non effettua interventi in zone rosse, a cosa serve in Sicilia tenere tutte queste persone a rischio focolaio?” Così in una nota il deputato di Forza Italia all”Ars, on. Michele Mancuso.

”I Call Center vanno chiusi come fatto per bar e parrucchieri per 15 giorni. Invito i sindaci, le aziende sanitarie provinciali e le sigle sindacali – conclude il Parlamentare – ad intervenire affinché pur garantendo il lavoro si dia priorità alla salute dell’intera cittadinanza in tutto il territorio”.