Coronavirus: necessari interventi di sanificazione del territorio

Dal Comitato Vallata di Mili – Messina Sud, nella nota che segue scrivono: “l’emergenza sanitaria che si è abbattuta anche sul nostro territorio e che minaccia di crescere repentinamente nei prossimi giorni sta creando apprensione anche tra i cittadini di Mili Marina, Mili S. Marco, Mili S. Pietro e Tipoldo”.

“Desta particolare preoccupazione, la particolare aggressività del cosiddetto -Coronavirus- nei confronti della parte più debole della popolazione. Gli anziani ultrasessantacinquenni, parte rilevante della popolazione di Mili, sono costretti tutti i giorni a uscire di casa, a piedi o con i mezzi pubblici, per fare la spesa e procurarsi i farmaci e sono in tal modo esposti ad un rischio potenzialmente letale. La richiesta che tali cittadini formulano accoratamente e di cui si fanno Salvatore Maressa e Giuseppe Blanca, presidente e vicepresidente del Comitato Vallata di Mili, è che si proceda nel minor tempo possibile ad interventi massicci di sanificazione di tutte le strade del comprensorio”.

“Il sodalizio chiede a tal proposito che si ponga particolare attenzione alle vie interne dei villaggi, percorse ogni giorno a piedi dai più anziani per le necessità sopra evidenziate, certo che questo rientri prioritariamente tra gli interventi posti in atto dall’Amministrazione comunale per proteggere le fasce più deboli della popolazione”.