Coronavirus: si sono registrati due casi di positivita’ a Salina

Il Covid 19, si e’ affacciato anche alle Isole Eolie. Si sono registrati, due casi di positivita’ a Salina… uno riguarda una 25enne rientrata da pochi giorni dal Nord a Santa Marina, l’altro un 64enne del luogo.

La verifica dell’infezione, e’ stata compiuta venerdi’ sera attraverso il prelievo dei tamponi inviati presso il laboratorio del Centro di malattie infettive sito a Barcellona Pozzo di Gotto… struttura nella quale e’ stato riscontrato l’esito positivo.

I soggetti contagiati, in base ai vigenti Protocolli si trovano in isolamento domiciliare. Per l’uomo si sta valutando l’ipotesi di un ricovero in Ospedale…, viste le sue patologie pregresse.

Con gli episodi verificatisi nell’Arcipelago eoliano, giungono a 12 coloro che hanno il Coronavirus in Provincia di Messina.