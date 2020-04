Coronavirus: sospetto caso positivo, in un supermercato di Tremestieri a Messina

Presso il supermercato PaghiPoco di Tremestieri a Messina, posto all’interno dell’omonimo Centro Commerciale, sono state azionate le precauzioni relative al rischio di una possibile positività al Coronavirus.

Questo il comunicato della Direzione dell’attività economica: “in data 30/03/2020 un nostro collaboratore, faceva pervenire telematicamente presso i nostri uffici giusto certificato medico attestante un suo lieve stato febbrile. In considerazione di ciò la nostra Azienda, in via del tutto preventiva e precauzionale ha adottato tutte le misure di sicurezza che vanno dalla disposizione in quarantena del personale entrato in contatto col suddetto collaboratore, alla sanificazione dei locali come da protocollo stipulato tra Governo e Organizzazioni sindacali”.