Coronavirus: sulla città di Messina incombe una grave emergenza (28 persone positive ed il numero è in crescita) che impone un impegno complessivo ed armonico di tutte le istituzioni, per arginare la diffusione dello stesso. Lo ha scritto oggi, il magistrato messinese Angelo Giorgianni.

Giorgianni ha proseguito: “non è più di inutili polemiche e sterili personalismi (che determinano solo allarme). Pertanto ci aspettiamo una leale e fattiva collaborazione dei rappresentanti delle Autorità preposte per superare le criticità nell’esclusivo interesse della comunità, che assiste smarrita e preoccupata ad accuse di inefficienze e ritardi, mentre confida nel massimo sforzo delle istituzioni ed è interessata solo alla soluzione dei problemi e non a vere o presunte responsabilità o meriti personali. In questo drammatico contesto, se le autorità non renderanno pubblici gli elenchi in loro possesso, così come consentito dalla normativa vigente (da ultimo art.14 comma 2 d.l. 14/2020), faccio appello ai componenti della comitiva del Trentino e della Valle d’Aosta, perché dimostrino senso di responsabilità e rispetto verso i messinesi autodenunciandosi pubblicamente (o autorizzando le autorità a pubblicare il loro nome) per consentire velocemente a chi è entrato in contatto con loro adeguate precauzioni, evitando ulteriori rischi di contagio, di cui sarebbero moralmente e giuridicamente responsabili”.