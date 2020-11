Coronavirus: vi sono state, altre due vittime al Policlinico di Messina

Oggi presso la Rianimazione al Policlinico di Messina, sono morti una donna di 73 anni e un uomo di 85, entrambi ricoverati da una decina di giorni .La donna abitava a Gangi, ma le sue origini erano di Capizzi, l’uomo era di Roccella Valdemone.

Nel capoluogo peloritano, sono 72 i morti dall’inizio del Virus. Al Gaetano Martino di via Consolare Valeria, finora ci sono 36 degenti in stato di ricovero e otto ricoverati in Rianimazione.

Nella Provincia messinese la situazione è preoccupante anche nei piccoli centri nebroidei: a Sinagra, al termine delle verifiche effettuate sugli alunni delle Scuole elementari dopo la riscontrata positività di un’insegnante, sono stati trovati 24 bambini positivi. Una buona notizia invece, consiste nel fatto che dalla giornata odierna Galati Mamertino non è più zona rossa.