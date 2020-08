«Cosa è successo a Viviana Parisi? Dov’è il figlio Gioele? Sono queste le domande a cui stanno tentando di rispondere gli investigatori dopo il ritrovamento del cadavere di Parisi a Caronia, nel Messinese, riconosciuto grazie alla fede al dito e agli indumenti indossati prima della scomparsa. Tutte le ipotesi restano aperte, compresa quella dell’omicidio». Questo lo ha scritto in data odierna sul suo Blog di Facebook, il giornalista della Rai Salvo Sottile.

Sottile ha evidenziato: «il marito sul luogo del ritrovamento del cadavere. Oggi il marito Daniele Mondello è andato nella zona del ritrovamento del cadavere con le forze dell’ordine. Con lui c’erano alcuni familiari. L’uomo è poi andato via. Non è esclusa l’ipotesi omicidio. Secondo gli investigatori il piccolo Gioele, 4 anni, era nel bosco dove è stata ritrovata la madre. Il corpo della donna è stato trovato accanto a un traliccio dell’energia elettrica, ma a differenza di quanto ipotizzato inizialmente non si sarebbe uccisa buttandosi dal traliccio perché l’impalcatura non era stata toccata. L’ipotesi più drammatica, fatta dagli inquirenti, è che la donna possa avere ucciso il figlio seppellendolo nella zona prima di suicidarsi. Al momento non è stato escluso anche che possa trattarsi di omicidio».

Martedì l’autopsia

Sarà solo l’autopsia a chiarire le cause della morte della dj. Secondo quanto appreso dal Corriere, l’esame autoptico sul corpo di Viviana Parisi verrà eseguito con ogni probabilità martedì prossimo. Il medico legale è lo stesso che ha fatto il sopralluogo sul luogo del ritrovamento, Elvira Ventura. Verranno disposti anche l’esame istologico, tossicologico e genetico. Le domande alle quali il medico dovrà dare una risposta riguardano l’epoca, la causa e i mezzi del decesso. II corpo è stato trovato in stato in decomposizione ed esposto alle alte temperature di questi giorni e al rischio di aggressione da parte di animali selvatici.

Gli amici: «non crediamo che abbia ucciso Gioele. Non crediamo che Viviana si sia uccisa o abbia ucciso Gioele. Pensiamo che qualcuno li abbia aggrediti o uccisi o che degli animali che qui si muovono in branchi li abbiamo assaliti e ammazzati» hanno detto all’Ansa due amici di Daniele Mondello.

I due amici vengono da Tortorici e aspettano di parlare con Daniele alla postazione dei vigili a Caronia.

«È vero Viviana ha passato dei brutti momenti ma non avrebbe mai ammazzato Gioele era troppo attaccata a lui» hanno concluso.

Le ricerche

Decine di persone con unità cinofile stanno perlustrando le campagne.

«Fino ad oggi — spiegano i vigili del fuoco abbiamo perlustrato più di 500 ettari con l’ausilio dei cani e dei droni. È complicato perché si tratta di boschi e luoghi impervi dove è difficile spostarsi».