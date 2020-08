Covid-19: oggi 5 agosto 2020, sono 21 i nuovi positivi in Sicilia

Testo scritto, da: “Fonso Genchi”.

Oggi sono ben 21 i nuovi positivi in Sicilia. Al momento in cui scriviamo, per un problema nella mappa per province diramata dalla Protezione Civile, non è possibile sapere la ripartizione per province. Comunque, la maggior parte di questi casi sono legati a persone venute da fuori Sicilia; alcune di esse hanno sviluppato dei veri e propri focolai.

A Carini, nel palermitano, si sono registrati 3 casi tutti interni ad una famiglia appena rientrata dall’estero; attualmente i tre sono tutti asintomatici e in isolamento domiciliare. Nel ragusano la donna albanese ha innescato un piccolo focolaio: contagiati due sciclitani e due modicani domiciliati a Sampieri; in quest’ultima località è stato effettuato un centinaio di tamponi. Arrivano notizie discordanti sulla positività di 9 soggetti di una comitiva di giovani di Modica residenti in estate proprio a Sampieri; pare che a essere risultati attualmente positivi siano alemno in due. Intanto sono 3 i migranti ricoverati al Sant’Elia di Caltanissetta (un tunisino e due pakistani) dopo l’arrivo di 322 persone al Cara di Pian del Lago.

Come si comprende facilmente, praticamente tutti i casi sono legati, direttamente o indirettamente, a soggetti provenienti da fuori Sicilia. Ci si chiede che senso abbia stigmatizzare la movida – come è stato fatto per i casi dei giovani modicani – e, in generale, prospettare provvedimenti restrittivi per i cittadini siciliani, quando, invece, non si fa nulla per intervenire sulle vere cause del recente aumento dei contagi: l’arrivo di persone da fuori Sicilia che portano con sé il virus.