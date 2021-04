Articolo…, tratto da… www.tgcom24.mediaset.it.

Tutta l’Italia diventa zona rossa per il weekend di Pasqua e Pasquetta, con regole ancora più severe in alcuni territori. In Campania, Puglia e Liguria divieto di accesso alle seconde case per residenti e non residenti. Per questi ultimi il divieto vale anche in Piemonte, Valle d’Aosta, Alto Adige, Trentino, Toscana, Marche, Calabria e Sardegna. E nell’Isola, come in Sicilia, si entra solo con tampone negativo effettuato 48 ore prima dell’arrivo.