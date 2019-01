Cristina Cannistrà (5 Stelle – ME): “Ho inoltrato, all’assessore Calafiore, al Dipartimento Politiche sociali e al Dipartimento Protezione civile, la seguente Nota avente ad oggetto…”

Cristina Cannistrà componente del Gruppo pentastellato a Palazzo Zanca, sottolinea di avere inoltrato, all’assessore Calafiore, al Dipartimento Politiche sociali e al Dipartimento Protezione civile, una Nota avente ad oggetto: “Piano emergenza freddo 2018/2019”.

In essa rende evidente che: “la Citta’ di Messina predispone, ogni anno, il Piano di emergenza freddo di accoglienza e protezione per i senza fissa dimora, in linea con quanto previsto dal Piano Comunale di Protezione Civile che mette a sistema gli interventi, in caso di emergenza freddo e di allerta meteo estiva, avvalendosi di proprie risorse professionali e strutturali, in sinergia con gli enti direttamente interessati e in collaborazione alla rete di associazioni di volontariato, presenti nell’area di piazza Stazione al fine di migliorare e coordinare le azioni di aiuto e soccorso in tempi rapidi secondo la metodologia prevista. Le azioni sono finalizzate a ridurre il disagio di vivere senza dimora, i rischi legati alla salute dell’individuo soprattutto in coincidenza di eventi eccezionali con alto livello dì criticità per la sopravvivenza dell’individuo, in modo particolare quando si registrano abbassamenti della temperatura che assumono le caratteristiche di -emergenza-“.

“Il territorio messinese è interessato dalla presenza di un numero consistente di Senza fissa dimora stanziali a cui si aggiunge un numero in costante crescita di persone in transito per effetto dei flussi migratori verso l’Europa. Gli attori coinvolti nel Piano di emergenza sono, per conto del Comune di Messina, il dipartimento Protezione civile, dipartimento Politiche Sociali, comando di Polizia municipale, consulta comunale di protezione civile, consulta comunale delle organizzazioni sociali. Le associazioni del territorio coinvolte sono la Caritas, la Croce Rossa, la Coop.Santa Maria della strada, comunità di Sant’Egidio, padri rogazionisti, N.O.E., la Cri.Vop. e Quelli del lunedi che operano nel settore dei senza fissa dimora”.

“Il Piano di emergenza prevede come obiettivo garantire alla popolazione target una diffusa campagna di comunicazione e informazione sui comportamenti da adottare in caso di eventi meteologici con improvvisi precipitosi abbassamenti della temperatura e offrire, contestualmente, un sistema che garantisca un’adeguata assistenza e interventi tempestivi ai soggetti ad alto rischio, attraverso azioni coordinate, tramite gli attori coinvolti”.

“Si chiede all’Amministrazione di procedere urgentemente all’attivazione del Piano di emergemza freddo considerando che siamo giunti al mese di gennaio 2019 e che la temperatura e il clima di questo giorni, viste le previsioni, andra a peggiorare ulteriormente con temperature che potrebbero sfiorare zero gradi”.