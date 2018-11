Cristina Cannistrà (5 Stelle Palazzo Zanca – ME): “Dona il tuo sangue, puoi salvare una vita”

"AFFRONTATO IN COMMISSIONE SANITA', IL PROBLEMA DELLA CARENZA DELLA DONAZIONE DI LIQUIDO SANGUIGNO IN CITTA'"

Cristina Cannistrà, dei 5 Stelle di Palazzo Zanca, per descrivere un positivo odierno impegno, caratterizzato dallo slogan… -Dona il tuo sangue, puoi salvare una vita-, scrive: “oggi in III^ Commissione, Sanità, è venuta l’Associazione Fasted Messina onlus (Federazione Associazioni Siciliane di Talassemia Emoglobinopatie e Drepanocitosi Onlus) per affrontare il problema della carenza di donazione sangue in Città. Ha chiesto aiuto nell’incentivare la cultura della donazione attraverso una campagna di sensibilizzazione e promozione”.

La dottoressa Cannistrà, conclude: “insieme ai colleghi Andrea Argento e Giuseppe Fusco, presenti in Commissione, ho accolto la loro richiesta, annunciando che il Movimento 5 Stelle Messina si farà promotore dell’iniziativa coinvolgendo gli attivisti al fine di organizzare giornate tematiche per sensibilizzare i cittadini Messinesi. Il sangue non serve solo a talassici e leucemici ma puo’ salvare la vita di chiunque”.