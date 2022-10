Durante la notte appena trascorsa ignoti hanno danneggiato 5 mezzi della Croce Rossa di Messina parcheggiati in via Giordano Bruno. Nello specifico sono state tagliate le ruote di tutti mezzi che si trovavano parcheggiati in strada. Sul posto stamane i Carabinieri che hanno immediatamente avviato le indagini per risalire all’autore di tale deprecabile gesto anche grazie all’utilizzo delle immagini degli impianti di videosorveglianza della zona.