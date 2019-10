Lo riferisce su Facebook, Francesco Carbone presidente del sodalizio associativo menzionato nel testo che segue: “da accertamenti effettuati dall’Associazione Governo del Popolo APS i casi a Salerno Aumentano e presto saranno presentate altre denunce per altri casi dove i personaggi sono sempre gli stessi come gli stessi sono i modus operandi per togliere i bambini alle famiglie per porli in casa famiglia o affidarli al coniuge maltrattante o abusatore solo perché in amicizia con illustri personaggi”.

“Il Protocollo Bibbiano è utilizzato in tutta Italia ma la politica e i media nazionali cercano di sminuire il tutto. Ma noi e tanti altri non ci fermeremo fino a quando non cesserà tutto ciò e i responsabili abbiano le pene che meritano”.