“Da Alcamo, un fiore per Dylan”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook, il sindaco di Messina, onirevole Cateno De Luca, che si e’ preso a cuore la vicenda del bambino (messinese) sofferente, di 5 anni.

Continua, De Luca: “la Scuola calcio Costa Gaia Adelkam non poteva non rispondere ad una richiesta di aiuto. Tramite il nostro dirigente Giovanni Tinervia, anche noi abbiamo contribuito con una quota per aiutare il piccolo Dylan per permettergli di muoversi e vivere meglio. Non dimentichiamo la nostra umanita. Prendete ad esempio questo piccolo ma concreto segno”!