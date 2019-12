Da domani 5 dicembre a Messina, vigeranno delle limitazioni viarie nella IV^ Circoscrizione

IL PROVVEDIMENTO, E' NECESSARIO PER LA CONTEMPORANEA ESECUZIONE DI LAVORI CHE PREVEDONO LA POTATURA DEGLI ALBERI ESISTENTI IN ZONA

Domani, giovedì 5, e venerdì 6, nella fascia oraria 6 -17.30, sarà vietata la sosta su entrambi i lati della via Ghibellina, tra viale Europa e via Citarella, e Citarella, tra le vie Ghibellina e Centonze; da venerdì 6 a martedì 10, nella stessa fascia oraria, il divieto interesserà entrambi i lati di via Centonze, tra via Citarella e viale Europa.

Le limitazioni viarie sono state disposte per consentire i lavori urgenti di potatura e messa in sicurezza di alberature che dovranno essere effettuati con esclusione delle fasce orarie 7.15-8.45 e 13-14.15 e delle giornate in cui sono previste manifestazioni religiose, civili e sportive.