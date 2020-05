Da domani pomeriggio a Messina, la riapertura degli impianti di atletica Cappuccini ed ex Gil-Santamaria

Domani, venerdì 15, a partire dalle ore 15, come disposto dall’Ordinanza Sindacale n. 152 del 9 maggio 2020, riapriranno gli impianti di atletica Cappuccini ed ex Gil-Santamaria.

L’accesso è regolamentato dalla Direttiva che ha predisposto il Dirigente del Dipartimento alle Attività Sportive, nella quale sono state disciplinate nel dettaglio le modalità di ingresso agli impianti e di fruizione dei campi, articolato in 3 turni orari, con espressa indicazione del numero massimo di atleti che può accedere per ciascun turno, sempre nel rispetto del divieto di assembramento e delle norme sul distanziamento sociale. Pertanto sarà obbligatorio per gli atleti, prima di iniziare l’allenamento che si svolgerà rigorosamente a porte chiuse, munirsi dell’autocertificazione e sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea. L’ingresso nei campi è consentito, in questa prima fase di riapertura, solo per gli atleti professionisti e non, per gli allenamenti individuali dell’atletica leggera, regolarmente appartenenti a società sportive affiliate alla FIDAL, che partecipano a campionati riconosciuti di interesse nazionale dal CONI o dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico) e dalla rispettiva Federazione in vista della loro partecipazione ai campionati olimpici ed a manifestazioni nazionali ed internazionali. Non è consentito, in questa fase, l’accesso agli impianti per gli atleti di categoria non di interesse nazionale, come previsto dal vigente DPCM 26 aprile 2020.

“L’apertura degli impianti disposta con l’O.S. n. 152/2020 – ha precisato l’Assessore Scattareggia – costituisce una fase di iniziale ripresa dell’attività sportiva, propedeutica alle successive direttive che consentiranno il riavvio di tutte le attività sportive e degli allenamenti anche di squadra e per le categorie minori, come peraltro già anticipato dal Ministro dello Sport Spadafora, che ha già annunciato una possibile apertura per il prossimo 25 maggio. Prima dell’apertura, si è provveduto al ripristino delle piene condizioni di fruibilità degli impianti, mediante l’esecuzione di interventi di pulizia, scerbatura e sanificazione. Quest’ultima, verrà costantemente garantita dalla Messina Servizi Bene Comune che si occuperà di sanificare gli spazi all’aperto a giorni alterni”.

Relativamente all’impianto Cappuccini, l’Assessore alle Attività Sportive ha reso noto altresì di avere richiesto agli Uffici competenti, l’esecuzione degli interventi di ripristino dell’impianto di illuminazione lato monte della pista, da tempo non funzionante, della gabbia per il lancio dei pesi e del disco, e dei materassoni per il salto in alto.