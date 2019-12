Da domenica all’alba, e’ scomparso a Messina in contrada Sperone un 59enne. Si tratta di Giuseppe Russo. L’uomo, e’ stato visto l’ultima volta con addosso un pigiama azzurro.

Subito dopo la sua assenza, i familiari hanno fatto partire le ricerche che finora si sono rivelate infruttuose.

Russo, e’ alto 1,70m e al momento della scomparsa oltre all’indumento da notte indossava una maglietta bianca e delle pantofole marroni. Si pensa che possa essersi recato, o verso Mortelle, oppure in direzione di viale della Liberta’. Per qualsiasi segnalazione, in caso di avvistamento si puo’ contattare la famiglia al numero… 3473197445.