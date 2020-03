Da ieri notte l’hotel Europa di Pistunina a Messina, è stato selezionato come struttura destinata alla quarantena provvisoria per le famiglie di viaggiatori che erano bloccate in Calabria fino a martedi’

Per ospitare i viaggiatori bloccati fino a martedi’ in Calabria e’ stata selezionata (da ieri sera) come struttura per fargli espletare la quarantena provvisoria, l’hotel Europa di Messina.

All’interno dei locali dell’albergo, sono state controllate dalle forze dell’ordine circa 100 persone, tra cui 50 Rom con roulotte al seguito. Non si conosce ancora se trascorreranno l’intero periodo di isolamento nella impresa turistica cittadina o verranno trasferiti altrove. I nuclei familiari ospitati, sono potuti ripartire grazie all’intervento dei Ministri Lamorgese, De Micheli, Boccia e del Presidente dell’Anci Decaro.