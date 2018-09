Da lunedì 10 settembre alle ore 10.00 su Rai1: la nuova edizione di “Storie Italiane”

L’Ufficio stampa della Rai, con questa nota sottolinea che: “da lunedì 10 settembre torna nelle case degli italiani Storie Italiane”.

Il programma condotto da Eleonora Daniele si presenterà al pubblico in una veste rinnovata e con nuovi orari di messa in onda: “dalle 10.00 fino alle 11.30. Ancora una volta il programma metterà in scena i diversi colori della cronaca, ma anche dell’attualità, della società e del costume. Tante novità e sorprese con le interviste a -tu per tu- con gli ospiti vip”.

Non mancheranno le finestre sulle inchieste già seguite lo scorso anno: “dai diritti negati ai disabili, alla sanità, dalla malagiustizia, al mondo delle sette. Un occhio aperto sempre su cronaca e attualità che porteranno al centro del dibattito i temi che dividono l’opinione pubblica. Storie Italiane, leader di ascolti nella sua fascia, accoglierà nella sua squadra l’attore Leopoldo Mastelloni”.

Nel cast fisso anche: “Ottavia Fusco Squitieri, vedova del noto regista, mentre si alterneranno nello studio di Saxa Rubra giornalisti, volti televisivi ed esperti settoriali”.