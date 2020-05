Come anticipato con nota prot. n° 58506 del 13/05/2020 in merito all’istituzione e organizzazione delle “Unità Speciali di Continuità Assistenziali” (USCA), la direzione generale dell’ASP di Messina ha comunicato ai distretti sanitari del territorio che da lunedì 25 maggio p.v. avrà inizio l’attività sanitaria di monitoraggio a domicilio dei pazienti Covid 19 positivi.

Dopo l’individuazione del dott. Stefano Leonardi come coordinatore provinciale sono stati anche individuati i referenti distrettuali a cui è stata data disposizione di raccordarsi con i direttori dei distretti per svolgere capillarmente l’attività. Dopo avere reclutato il personale medico l’ASP di Messina ha consegnato ai referenti le apparecchiature sanitarie e la modulistica indispensabile; per quanto riguarda i farmaci ed altri materiali utili le procedure saranno disimpegnate nei punti di distribuzione territoriali.