Da oggi, sabato 1 agosto, vige il Provvedimento Sindacale n. 235

Da oggi, sabato 1 agosto è in vigore l’Ordinanza Sindacale n. 235 con la quale sono stati disciplinati gli orari le modalità di gestione delle attività di ristorazione e di somministrazione di cibi e bevande, di distributori automatici e di lidi balneari con attività complementari che resterà in vigore fino all’1 settembre 2020.

“Aderendo alle richieste pervenute dagli operatori del settore e dai tanti cittadini – evidenzia l’Assessore alle Attività Produttive Dafne Musolino – i quali hanno manifestato il desiderio di potere beneficiare di qualche ora di divertimento in più, gli orari di chiusura dei locali sono stati prorogati di un’ora portandoli alle ore 3.00; così come è stato prorogato anche l’orario per le emissioni musicali che dovranno cessare entro le ore 1.30 dal lunedì al giovedì ed entro le ore 2 dal venerdì alla domenica. Restano invece invariate le disposizioni in merito all’orario di cessazione della somministrazione delle bevande alcoliche alle ore 1.30 e sul divieto di consumo di bevande alcoliche in luoghi pubblici o aperti al pubblico dalle ore 20 alle ore 8. Rimane in vigore anche il divieto di vendita di bevande alcoliche per i distributori automatici dalle ore 24 alle ore 7. La conferma dei divieti di vendita di bevande alcoliche oltre le ore 1.30 e di divieto di consumo di alcol sul suolo pubblico dalle ore 20 alle ore 8 si è resa necessaria, a seguito dei controlli eseguiti nelle sere della movida, che hanno fatto emergere preoccupanti fenomeni di abuso di alcol con correlate condotte illecite, come ubriachezza molesta o guida in stato di ebrezza, per le quali si è proceduto alle relative denunce nei confronti dei trasgressori”.

“Si rammenta infine – conclude l’Assessore – che permangono invariate le disposizioni sul divieto di assembramenti, sull’obbligo di utilizzo di mascherine e sul distanziamento sociale”.