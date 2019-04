Da oltre tre mesi, a villaggio Svizzero e in via Palermo a Messina, i residenti non ricevono la posta

A segnalarlo il consigliere della Quinta Circoscrizione Franco Laimo: “ancora disservizi per il recapito della corrispondenza. In particolare sono le zone di via Palermo e del villaggio Svizzero ad accusare un ritardo di oltre 3 mesi nella consegna di utenze e varie”.

Laimo evidenzia: “non solo dunque la zona dell’Annunziata alta, come già segnalato dal collega consigliere Maurizio Di Gregorio, ma anche altre importanti porzioni di territorio del Quinto Quartiere. Un caso fra tutti quello dell’intero complesso residenziale Ariston Park sito in via Palermo, che purtroppo non è l’unico. Sono infatti tantissime le famiglie che non si vedono recapitare l’utenza ormai da troppe settimane. Una famiglia del villaggio Svizzero proprio ieri mattina si è recata all’ufficio postale di via Olimpia per chiedere spiegazioni, in quanto attendono un -pin- importante da oltre tre mesi che risulta essere già stato spedito, ma purtroppo il problema non è stato risolto. L’auspicio è che in breve tempo si riesca a smistare tutta la corrispondenza arretrata, e che non si arrivi più allo stato di attuale”.