LA DEGLIE E' PRESENTE PER PROTEGGERE I BAMBINI STRAPPATI ILLEGALMENTE DALLE ISTITUZIONI, ALLE FAMIGLIE ITALIANE, NON SOLO A #BIBBIANO

Da Radio Padania Libera, la diretta della trasmissione nella quale è ospite Sara De Ceglie per difendere i bambini strappati illegalmente alle famiglie dalle Istituzioni. La De Ceglie, spiega che non esiste solo #Bibbiano ma è un sistema radicato in tutta Italia.