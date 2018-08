Dafne Musolino (assessore della Giunta De Luca – ME): “A luglio, la differenziata ha raggiunto quasi il 20%”

Dafne Musolino, assessore con delega ai Rifiuti ed Ambiente della Giunta del sindaco Cateno De Luca a Messina, scrive che: “a luglio la differenziata ha raggiunto quasi il 20%. Bel passo in avanti rispetto agli inizi”!

Ma non ci adagiamo sugli allori, resta fermo il nostro obiettivo: “30% ad ottobre 2018 e 65% al luglio 2019! Messina bella&ecologica con le buone pratiche quotidiane e la collaborazione di tutti. Accogliamo con favore, la proroga dei controlli sulla differenziata decisa dal Governo Musumeci, ma non cambiamo la nostra strategia. Approfitteremo di questo ulteriore tempo, per predisporre un piano d’attacco geograficamente compatibile con la Città che non escluda porzioni di territorio, limitando il porta a porta ai villaggi, ma ove possibile estendendolo sempre di più”.